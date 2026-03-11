Fecha y HORA EXACTA para ver el México vs Italia, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
México se enfrenta a Italia, en el Clásico Mundial de Beisbol, partido que decidirá el rumbo del peleador Grupo B; el juego de este miércoles es imperdible y ya se conocen a los abridores.
Parece que el partido más importante de México en la Ronda 1 no fue en contra de Estados Unidos, será el de este miércoles 11 de marzo cuando se enfrente a Italia en el cierre de la actividad para ambas novenas y que decidirá en gran parte los equipos que seguirán con vida en el Clásico Mundial de Beisbol. El juego México vs Italia se disputa en Daikin Park, casa de Astros de Houston, en punto de las 5:00 PM tiepo del centro de México.
El equipo mexicano descansó este martes, pero se dio a la tarea de analizar el panorama y a Italia que buscará tener una seguidilla de grandes resultados, pero en México, Benjamín Gil pronosticaba un cierre frenético por lo que en su estrategia se guardó a Javier Assad para medirse ante Italia y podrá contar con Andrés Muñoz.
México contará así con brazos importantes con descanso y una ofensiva que con Jarren Duran, Nacho Álvarez, Randy Arozarena, Kirk y más, que buscarán derrotar a unos italianos agrandados por lo que el duelo será altamente llamativo en el Clásico Mundial de Beisbol.
Lo que tienes que saber del México vs Italia del Clásico Mundial de Beisbol
- Partido: México vs Italia
- Récord en Clásico Mundial: México 2-1 y Italia 3-0
- Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
- Abridor México: Javier Assad
- Abridor Italia: Aaron Nola
- Hora del partido: 5:00 PM tiempo del centro de México
Los hombres de peligro de México e Italia para su partido del miércoles 11 de marzo
Jarren Duran es el hombre más peligroso con su .500 de promedio de bateo. Vas de 10-5 con cinco carreras, y cinco producidas considerando también tres jonrones.
Aranda por su parte, tiene .364 de promedio, con cuatro imparables, tres anotadas y cuatro remolcadas.
Por Italia, Caglianoni tiene .500 de promedio y tiene tres remolcadas. Mastrobuoni tiene .667 de promedio de bateo, va de 3-2 y tiene una impulsada.
Dante Nori tiene cuatro remolcadas y Teel tiene cuatro imparables en seis turnos oficiales.
