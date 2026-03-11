OFICIAL: El resultado y cantidad de carreras LÍMITE para que México elimine a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol enfrenta HOY 11 DE MARZO a la Selección de Italia en Daikin Park, escenario en el que las dos novenas darán uno de los juegos más emocionantes del Clásico Mundial de Beisbol por lo significativo que se ha vuelto para el Grupo B del torneo, en el que un resultado dejaría fuera a Estados Unidos de la competencia.

Estados Unidos perdió el martes ante Italia en la más grande sorpresa en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, y así el equipo local puso en aprietos su lugar en la siguiente etapa en tanto que México debe ganar sí o sí para ir a los Cuartos de Final del certamen.

México debe ganar para avanzar

Si México gana anotando 4 carreras o menos a Italia, el equipo italiano también avanza

Si México gana anotando 5 carreras o más, Estados Unidos avanzaría

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

El equipo de los Estados Unidos que ya terminó su actividad en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol tras lograr victorias contra Brasil, Gran Bretaña y México; y perdió ante Italia, hoy estará muy al pendiente de este juego pues conocerá su destino, por lo que si México derrota por cinco carreras o más, deberán de comenzar a hacer sus maletas para despedirse del Clásico Mundial.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Fecha y el horario EXACTO del partido de México vs Italia del Clásico Mundial de Beisbol

El juego de México en contra de Italia en el Clásico Mundial de Beisbol, ocurrirá este MIÉRCOLES 11 DE MARZO, en Daikin Park, la casa de los Astros de Houston, comenzando el encuentro a las 5:00 PM tiempo del centro de México.

Los abridores del México vs Italia del Clásico Mundial 2026

El duelo de lanzadores abridores, será el de Javier Assad por parte de México y en el montículo por Italia, el llamado será para Aaron Nola, quien buscará controlar los maderos de los hombres de peligro de México como Jarren Duran o Aranda.