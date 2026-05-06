Todo México lo dejó fuera del radar y casi nadie sabe que jugará en el Feyenoord

El Feyenoord de los Países Bajos se ha convertido en uno de los equipos europeos más seguidos por la afición mexicana tras el éxito de Santiago Gimenez —quien aconsejó a la Hormiga González sobre jugar allí—. Sin embargo, mientras los reflectores apuntan a otras ligas, existe un futbolista de México que ha pasado desapercibido y que jugará en Róterdam en el corto plazo.

Mientras se habla de la pésima noticia de Santi Gimenez a México, llegaron las buenas gracias a Stephano Carrillo, un delantero con gran proyección que busca seguir los pasos del “Bebote” en la Eredivisie. El joven de 20 años formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, busca reclamar un sitio en la élite del futbol de los Países Bajos.

|EFE

Stephano Carrillo tiene un desafío mucho más grande en Feyenoord que en su anterior equipo

Tras una etapa de fogueo necesaria, Carrillo debe reportar con el equipo dueño de su carta. El delantero estuvo cedido a préstamo en el FC Dordrecht, equipo que mantiene una estrecha relación de colaboración con el Feyenoord. Ahora que el vínculo temporal ha terminado, el atacante regresará para pelear por un puesto de cara a la próxima temporada europea.

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Durante su estancia en el Dordrecht, los números de Stephano reflejaron un proceso de adaptación constante. Participó en un total de 34 partidos, logrando la titularidad en 14 de ellos. En este periodo, consiguió marcar 3 goles, no registró asistencias y acumuló 5 tarjetas amarillas, sumando minutos antes de volver a su club de origen.

Stephano Carrillo jugará en la Segunda División de los Países Bajos con el equipo filial del Feyenoord|@stephanocarrillo

Stephano Carrillo y un paso fugaz por la Liga BBVA MX de México

Antes de emprender su aventura europea, Carrillo destacó como una de las promesas más brillantes de las fuerzas básicas de Santos Laguna. En el conjunto de Torreón, demostró su olfato goleador en las categorías menores, lo que rápidamente despertó el interés de los visores internacionales.

Su paso por el primer equipo de los Guerreros fue breve pero significativo, disputando apenas 18 encuentros y anotando un gol. Según datos de Transfermarkt, el Feyenoord desembolsó 2.5 millones de euros para asegurar su fichaje, una inversión que ahora busca rendir frutos con su regreso al primer equipo tras su fogueo por la segunda división neerlandesa.

