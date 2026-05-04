La pésima noticia de Santi Gimenez a México en el último partido de importancia que tenía

La Serie A de Italia ya tiene un nuevo campeón y es el Inter, tras los malos resultados del Napoli y el Milan. Por eso, este partido ante el Sassuolo era el último importante que tenía Santiago Gimenez en la temporada; y el mexicano terminó el 2026 sin ser titular en ningún encuentro que tuviera valor para algo.

Sin dudas es una pésima noticia pensando en la Selección Nacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya eliminado de todos los torneos, Santi Gimenez ya no tendrá competencias importantes para demostrar que tiene el nivel suficiente para ser convocado por Javier Aguirre al Mundial, justo cuando su puesto parece estar en disputa.

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A pesar de ser de los mejores valorados de México, llega prácticamente sin rodaje al 11 de junio. Por eso se habla de que “El Bebote” vive su peor momento en Europa.

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¿Por qué Santiago Gimenez le dio una pésima noticia a Javier Aguirre en México?

Santi Gimenez ya no compite por nada importante en Italia tras haber perdido también la Serie A. De ese modo puede que llegue con menos confianza al Mundial en caso de que el “Vasco” finalmente se decida a convocarlo. A falta de tres fechas para terminar el torneo, el mexicano acumula apenas 110 minutos de juego en todo el 2026. Nunca fue titular en el año y se cree que ya no confían en él.

¿Qué pasó con Santiago Gimenez en el Milan?

Santiago Gimenez sufrió una lesión de tobillo que lo tuvo mal físicamente por un buen tiempo hasta que decidió someterse a una cirugía que le demandó 4 meses de recuperación. Desde su retorno a las canchas en marzo, apenas disputó 4 partidos y todos ellos fueron ingresando desde la banca. Desde hace tiempo dejó de ser aquel que sorprendió en el Feyenoord.

¿Santiago Gimenez jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México?

Todavía no está confirmada la presencia de Santiago Gimenez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a que Javier Aguirre solo presentó la lista de convocados de futbolistas de la Liga BBVA MX. Sin embargo, esa misma convocatoria parece demostrar que solo queda un lugar que se disputarán entre Santi y Germán Berterame, del Inter Miami.

Para Gimenez y Berterame serán claves los últimos partidos en sus equipos. No obstante, ya se sabe que el ex Cruz Azul ya no compite por nada con el Milan. ¿Le alcanzará de todas formas?

