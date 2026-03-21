¡HISTÓRICO!: Erick Portillo logra una medalla de plata en el Mundial de Atletismo

El atletismo mexicano tiene un nuevo nombre histórico. Erick Portillo firmó una actuación memorable al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, un resultado que lo coloca entre los mejores del mundo en salto de altura y que también rompe una sequía importante para México en este tipo de competencias.

En la final disputada en Torun, Polonia, Portillo alcanzó los 2.30 metros, una marca que logró en su tercer intento y que terminó siendo suficiente para asegurar el segundo lugar del podio.

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El ucraniano Oleh Doroshchuk también superó esa misma altura, pero lo hizo sin fallos, lo que le permitió quedarse con la medalla de oro.

Detrás de ellos, el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo completaron el podio con registros de 2.26 metros.

El olímpico Erick Portillo logra el 2° lugar en salto de altura en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 🏃‍♂️ en Kujawy Pomorze, Polonia.



🥇 🇺🇦

🥈 🇲🇽

🥉 🇯🇲



👉 Hizo un salto de 2.30m registrando su mejor marca personal.



¡Bravo, Erick! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Di7lmy4CFD — CONADE (@conadeoficial) March 21, 2026

Una actuación por encima de su propio nivel

Más allá del resultado, lo que hace especial esta medalla es el contexto. Portillo llegó a la competencia con una mejor marca personal de 2.28 metros. Es decir, en la final no solo compitió contra los mejores del mundO, sino también superó su propio techo.

Ese salto de 2.30 no solo le dio la plata. Le dio un nuevo estándar en su carrera.

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México vuelve al podio después de décadas

México no lograba una actuación de este calibre en el Mundial bajo techo desde hace décadas. Antes de Portillo, los únicos podios mexicanos en esta competencia habían sido dos medallas de bronce: Ernesto Cantó en 1987 y Alejandro Cárdenas en 1999.

Este tipo de actuaciones no pasan desapercibidas en el ciclo olímpico. Portillo no solo se mete en la conversación intrnacional, también se posiciona como una de las grandes esperanzas del atletismo mexicano en los próximos años.