Isaac del Toro rompe un nuevo récord; ya es uno de los mejores de la historia en este rubro

Se trata, posiblemente, del mexicano más destacado que existe en la actualidad a nivel mundial. El inicio del 2026 no puede ser mejor para el ciclista Isaac del Toro, quien recientemente rompió un nuevo récord que lo coloca como uno de los mejores deportistas de su disciplina con apenas 22 años de edad.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Fue hace unos días cuando se confirmó que Isaac del Toro había conquistado el tridente de Neptuno que lo acredita como el auténtico Campeón del Tirreno- Adriático. Ahora, ha surgido una nueva estadística que engloba la calidad del mexicano a pesar de su temprana edad.

Isaac del Toro, ¿entre los más ganadores de la historia del ciclismo con 22 años?

De acuerdo con información de Pro Cycling Stats, misma que fue retomada por el portal de X Olimpismo Mexicano, los últimos resultados de Isaac del Toro lo convirtieron en el séptimo ciclista más joven en alcanzar un total de 25 victorias, o más, dentro del ciclismo profesional.

BYD, el monstruo chino que buscará ser la escudería 12 en la Fórmula 1; ¿qué es y cuánto dinero tiene?

Esto es lo que se necesita para que Lionel Messi juegue en el Estadio Azteca

“Del Torito” obtuvo su victoria número 25 con apenas 22 años y 107 días, lo cual lo coloca como el séptimo en lograr este récord. En el primer lugar aparece el español Miguel Poblet, quien alcanzó la misma cantidad de triunfos con una edad de 21 años con solo 14 días, lo cual habla de su importancia desde juvenil.

En el segundo sitio se encuentra el italiano Giuseppe Saronni, quien al igual que Isaac del Toro obtuvo la misma cantidad de triunfos con 21 años y 216 días, mientras que en el tercer lugar se encuentra el francés Paul Magnier, quien conquistó los mismos triunfos con 21 años y 310 días.

¿En qué lugar del ranking se encuentra Isaac del Toro?

La evolución de Isaac del Toro también se ha visto reflejado en el ranking mundial del ciclismo, pues inició el 2025 fuera de los primeros 50 lugares para terminar el año en el tercer puesto. Hoy en día, el mexicano es, de acuerdo con esta lista, el segundo mejor de la actualidad solo por debajo de su compañero Tadej Pogacar.