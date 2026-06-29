México, a punto de hacer historia en el Mundial 2026 gracias a este factor determinante

Estamos a pocos días para que comience la etapa definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección de México ya está instalada luego de la victoria que sumó ante el cuadro de Chequia en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo A.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Con este resultado, la Selección de México aseguró su pase a la siguiente ronda como primero de su grupo, por lo que se dice listo para enfrentar la etapa de dieciseisavos de final. Ahora bien, ¿cuál es el factor que puede hacer que el cuadro nacional tenga una Copa Mundial de la FIFA histórica?

El factor que haría historia para México en el Mundial 2026

Luego de lo ocurrido en el penúltimo partido ante Corea del Sur, Jorge Sánchez habló con los medios y aseguró que el factor más importante que México tiene a su favor es la afición, lo anterior recordando que en la siguiente ronda el cuadro nacional volverá al Estadio Ciudad de México para enfrentar este duelo.

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¡Tres partidos, tres victorias por primera vez en la historia! 👏



Histórica Fase de Grupos de nuestra Selección. ¡Y estamos listos para los Dieciseisavos de Final! Nos vemos en el Estadio Ciudad de México, Incondicionales. 🔥#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/QuS3hiHMtg — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

De acuerdo con sus palabras, México debe tener los pies en la Tierra luego de los primeros triunfos que vivió; sin embargo, también entiende que la conexión que sienten con la afición ha sido fundamental, por lo que considera este un factor que nadie más tiene en dicho Mundial.

Cabe mencionar que, hasta ahora, la actuación de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido histórica, pues además de lograr tres triunfos en sus primeros tres juegos el cuadro nacional acumula seis goles a favor y ninguno en contra, lo cual habla de su efectividad en defensa.

¿Cuándo será el siguiente juego de México en el Mundial 2026?

Con el liderato asegurado del Grupo A, México se dice listo para enfrentar al combinado de Ecuador en la próxima etapa de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que está programado para llevarse a cabo este martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas.

