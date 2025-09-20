deportes
Wrestlepalooza 2025: John Cena solo ha vencido una vez a Brock Lesnar

John Cena sigue en su gira de despedida y ahora se enfrentará a uno de los grandes oponentes que ha tenido. Se trata de Brock Lesnar en Wrestlepalooza.

johncena-brocklesnar-lg.jpg
The Sportstreiner / Instagram John Cena / Brock Lesnar
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Llegó uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la WWE. Y es que en éste sábado 20 de septiembre se llevará a cabo el evento Wrestlepalooza, donde uno de los combates más llamativos será el de Brock Lesnar vs John Cena . Éste último se encuentra en su gira de despedida, y uno de sus últimos rivales en esta etapa será la “Bestia Encarnada”, quien sin duda ha sido uno de los grandes némesis que el luchador de 48 años ha tenido en su carrera.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Luego de perder el campeonato de la WWE contra Cody Rhodes, Cena fue sorprendido por Lesnar, quien apareció al finalizar el evento Summerslam para atacar a Cena, dejando en claro que tendrán un último encare antes de que el “Rapero Mayor” ponga fin a su etapa dentro de la WWE. Si bien Cena no se ha encarado muchas veces con su próximo rival como lo ha hecho con Randy Orton o Edge, ambos luchadores se han enfrentado en más de una vez, aunque el saldo no es favorable para el originario de Massachusetts.

¿Cuartes veces se han enfrentado John Cena y Brock Lesnar?

Estas dos super estrellas de la lucha libre se han enfrentado en un total de seis ocasiones, donde Lesnar ha salido triunfante en cuatro, mientras que Cena solo se impuso en dos. La primera vez que se vieron las caras fue en un evento de SmackDown, el 19 de septiembre del 2002, donde Lesnar se impuso. La segunda fue en noviembre del 2003, donde el también ex peleador de la UFC volvió a salir con la victoria.

Te puede interesar: Ludwig Kaiser, el luchador alemán que alcanzó la fama gracias a El Grande Americano

Te puede interesar: FOTOS: Ella es Stephanie Vaquer, luchadora chilena que buscará el Campeonato Femenil en Wrestlepalooza

El primer gran evento que tuvieron fue en Backlash 2003, donde Cena intentó quitarle el título, algo que no consiguió, pues Lesnar le ganó el combate. El cuarto enfrentamiento fue en 2014, donde Cena superó por primera vez a Lesnar en el evento Extreme Rules. La revancha llegó dos años después en Summerslam, cuando se enfrentaron por segunda ocasión por el título de la WWE, donde Lesnar salió victorioso de nueva cuenta.

¿Qué paso con el segundo triunfo de John Cena sobre Brock Lesnar?

La lucha más reciente entre estos luchadores se dio en Night of Champions 2014, donde se enfrentaron por el título de la WWE. En esa ocasión, John Cena se quedó con la victoria, pero fue por descalificación, pues Seth Rollins atacó al “Rapero Mayor”, por lo que la lucha se dio por terminada dándole el triunfo a Cena. Sin embargo, no se pudo quedar con el título por la forma en que ganó, pues la regla dice que el trofeo no cambia si se gana de esta forma.

