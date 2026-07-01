Tala Rangel vs. Jordan Pickford: cuál portero vale más y tiene mejores resultados, el de México o Inglaterra

El duelo entre México e Inglaterra tendrá un condimento especial: un choque entre dos porteros que viven presentes de calidad con la seleccion nacional. Raúl “Tala” Rangel y Jordan Pickford serán los protagonistas en cada arco del duelo de Octavos de Final. Uno juega en la Liga BBVA MX y el otro está asentado en Europa desde hace años, sin embargo, el arquero mexicano llega con un mejor presente.

El presente de Raúl Rangel con México

El guardameta del seleccionado mexicano llega en un momento excelso. Fue titular en los cuatro partidos que jugó México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y consiguió cuatro victorias. Como si fuese poco, logró mantener la valla imbatida en cada uno de los encuentros, rompiendo el récord que mantenía Ignacio ‘Cuate’ Calderón desde la edición de México 1970.

Noticia en desarrollo…