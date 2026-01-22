México vs Panamá: partido entre selecciones de Concacaf; recordamos las alineaciones confirmadas del partido del año 2022

México vs Panamá será el partido que cierre la actividad de la Selección Azteca en la primera Fecha FIFA del año. Además, un triunfo podría darle ya más de medio boleto para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

Te puede interesar: Panamá vs México: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Luego del empate ante Costa Rica, en el Estadio Azteca, el equipo de Gerardo Martino buscará tres puntos vitales que lo saquen de la "crisis" que parece iniciar. Sería sumar siete unidades que lo mantendrían como el único dueño de su propio destino, además de que superaría por cuatro puntos a Panamá, que lo sigue muy de cerca.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ

¡Disfruta el México vs Panamá este 2 de febrero!

Alineaciones México vs Panamá

México: Gerardo Martino ahora sí le movió a su alineación. El 'Tata' mandó a Guillermo Ochoa en el arco, junto a Julio César Domínguez, Néstor Araujo, César Montes y Gerardo Arteaga en defensa. En el medio campo Andrés Guardado, Héctor Herrera y Carlos Rodríguez, mientras que la delantera fue para Alexis Vega, el 'Chucky' Lozano y Raúl Jiménez, quien reapareció como titular.

Panamá: Luis Mejía, Roderick Miller, Fidel Escobar, Adalberto Carrasquilla, Édgar Barcenas, Rolando Blackburn, Eric Davis, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, César Yanis y Michael Murillo.

¿A qué hora juega México vs Panamá?

El partido dará inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, del miércoles 2 de febrero. Sin embargo, la transmisión con los mejores del mundo mundial comenzará desde las 20:45. Recuerda que el partido lo podrás seguir por Azteca 7, así como las distintas plataformas de Azteca Deportes, la App y el sitio.

Te puede interesar: David Medrano señala al posible reemplazo de Gerardo Martino