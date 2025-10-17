deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Los grupos más complicados que México podría enfrentar en el Mundial

Con la cuenta regresiva para la Copa del Mundo en marcha y el sorteo programado para el 5 de diciembre, la Selección Mexicana podría tener estos rivales

México Ecuador
Crédito: Mexsport
Omar Villarreal
Mundial México 2026
Compartir

Con la cuenta regresiva para la Copa del Mundo en marcha y el sorteo programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., la Selección Mexicana , encabezada por Javier Aguirre, espera rivales de peso. Como cabeza de serie en el Grupo A, México evita a gigantes como Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra o Portugal. Sin embargo, los “bombos” proyectados según el último ranking FIFA y las proyecciones de clasificación revelan posibles “grupos de la muerte” que pondrían a prueba al anfitrión. A continuación, presentamos tres combinaciones.

Te puede interesar: Uno por uno: todos los partidos de México vs. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El Precopeo del Viernes Botanero | Previo al Necaxa vs Pachuca

Opción 1: México, Croacia, Paraguay y Ghana

Este grupo sería un reto mayúsculo. Croacia, subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022, es un adversario temido por su experiencia y calidad. Aunque podrían ascender al bombo de cabezas de serie, su presencia en el segundo bombo es factible. Paraguay, un sudamericano con historial de complicar a México en duelos recientes, aporta solidez defensiva. Ghana, con participación en cuatro de los últimos cinco mundiales y un memorable cuartos de final en 2010, completa un sector donde cada punto sería una batalla.

Opción 2: México, Colombia, Noruega y Escocia

Aquí, el peligro comienza con Colombia, que recientemente humilló al combinado nacional con un 4-0 en un amistoso, mostrando su poderío ofensivo. Noruega, que ha anotado 29 goles en seis partidos de eliminatoria, y que tiene en sus filas a Haaland representa una amenaza letal. Escocia, peleando un boleto directo contra Dinamarca, añadiría intensidad y orden táctico, haciendo de este grupo un desafío físico y técnico para México.

Opción 3: México, Japón, Costa de Marfil e Italia

En esta configuración, México enfrentaría a Japón, con quien empató 0-0 en un reciente amistoso, mostrando un estilo dinámico y disciplinado. Costa de Marfil, siempre competitivo en el ámbito africano, aportaría velocidad y fuerza. El plato fuerte sería Italia, un tetracampeón mundial que, según proyecciones, podría llegar vía repechaje al bombo 4. Enfrentar a una potencia histórica en la fase de grupos sería un obstáculo monumental.

Estos escenarios reflejan la dificultad que México podría enfrentar, incluso siendo cabeza de serie. La preparación de Aguirre será clave para sortear estos retos y avanzar en el Mundial.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Germán Berterame para ir al Mundial 2026?

Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Omar Villarreal

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×