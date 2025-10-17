Uno por uno: todos los partidos de México vs. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La Selección Nacional de México se ha enfrentado en varias ocasiones a los que son considerados los mejores futbolistas del mundo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quien se volvió viral por un video al no clasificar al Mundial 2026 . El combinado azteca tiene un historial con estos 2 jugadores, aunque los resultados no le favorecen.

Los partidos de México contra Lionel Messi

México se enfrentó por primera vez a Messi en el Mundial de Alemania 2006, cuando la Albiceleste derrotó al combinado azteca en tiempo extra con un golazo de Maxi Rodríguez, para dejarlos fuera en Octavos de Final. El exjugador del Barcelona, quien alcanzó un récord en la Fecha FIFA de octubre , apenas arrancaba a despuntar.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo Lionel Messi ha enfrentado 6 veces a México, mientras que Cristiano Ronaldo solo 2

México vs Argentina – Octavos de Final del Mundial de Alemania 2006 (Ganó Argentina 2-1)

México vs Argentina – Semifinal de la Copa América 2007 (Ganó Argentina 3-0 con gol de Messi)

México vs Argentina – Amistoso 2008 (Argentina ganó 4-1 con gol y asistencia de Lio)

México vs Argentina – Octavos de Final del Mundial de Sudáfrica 2010 (Ganó Argentina 3-1 con asistencia de Lionel)

México vs Argentina – Amistoso 2015 (Empate a 2 goles con gol de Messi)

México vs Argentina – Fase de Grupos Mundial de Qatar 2022 (Argentina ganó 2-0 con gol de Messi)

El gol de Lionel Messi a México en Qatar 2022, pero en modo película.



ERIZA LA PIEL. 🇦🇷pic.twitter.com/cPKZMQxfKw — PaseClave (@paseclave__) October 14, 2025

Los partidos de México contra Cristiano Ronaldo

México y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por primera vez en 2017, pues no se pudo dar en ocasiones pasadas, pese a que el combinado azteca se midió a Portugal varias veces. En el Mundial de Alemania 2006 el “Comandante” no vio minutos, pues así lo decidió su entrenador Luiz Scolari, quien no lo quiso arriesgar en el último partido de la Fase de Grupos.

La Selección Nacional se vio las caras con Portugal de cara al Mundial de Brasil 2014, pero nuevamente en esta ocasión no estuvo CR7, debido a una lesión en la rodilla izquierda. Por ello, fue hasta en 2017 que se enfrentaron por primera vez, no solo una vez, sino en 2 partidos:



México vs Portugal – Fase de Grupos Copa Confederaciones 2017 (Empate a 2 goles)

México vs Portugal – Partido por tercer lugar Copa Confederaciones 2017 (Portugal lo ganó 2-1)

México y su gran partido ante Cristiano Ronaldo en 2026

La Selección Mexicana disputará un partido de preparación contra Cristiano Ronaldo y Portugal el 28 de marzo del próximo año, a fin de reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca), previo al Mundial 2026. Será hasta entonces que el combinado azteca enfrente por tercera ocasión a uno de los mejores futbolistas de toda la historia.