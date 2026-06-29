México está en dieciseisavos; estas son las características de su rival en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido un auténtico éxito para la Selección Nacional de México, misma que se convirtió en la primera escuadra en acceder a la ronda de dieciseisavos de final luego de asegurar el liderato del Grupo A con solo dos encuentros disputados.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

En estos momentos, el combinado de Javier Aguirre acumula 9 puntos de 9 posibles luego de las victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, la última de estas el miércoles pasado en el Estadio CDMX. Ante ello, vale conocer el rival al que México enfrentará en la siguiente fase.

¿A qué rival podría enfrentará México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que, como líder del Grupo A, México tendrá la oportunidad de enfrentar a una escuadra que quede en tercer lugar de su sector. Bajo este contexto, son algunos los grupos de donde podría salir el rival del cuadro nacional para la siguiente fase.

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3️⃣ victorias, 6️⃣ goles a favor y 0️⃣ en contra. 🔥



Que esta gran Fase de Grupos nos fortalezca para ir con todo en los 16vos de Final. 🤜🏼🤛🏼#SomosMéxico pic.twitter.com/9cRHUb8iSq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2026

Dicho esto, el rival de México salió del tercer lugar que saldrá de los Grupos C, E, F, H o I, mismos que se definieron después de la Jornada 3 de la primera fase de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, fue hace apenas unos días cuando se definió oficialmente a su rival.

Es así como, de acuerdo con las estadísticas antes mencionadas, el rival de México será nada más y nada menos que el combinado de Ecuador, quien después de un inicio titubeante pudo derrotar a Alemania para asegurar su pase a la siguiente ronda frente a la mirada de propios y extraños.

¿Cuándo serán los dieciseisavos de final de México en este Mundial 2026?

La Selección Nacional de México disputará la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo martes 30 de junio contra el cuadro sudamericano, el cual sorprendió en la fase de grupos. El juego se realizará en punto de las 19:00 horas.