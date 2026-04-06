México rompe récord nacional en Atletismo y clasifica al Campeonato Mundial rumbo al debut en Los Angeles 2028

El atletismo mexicano celebró un logro histórico con el equipo de relevo 4×100 metros mixto, que impuso un nuevo récord nacional de 41.70 segundos y aseguró su pase al próximo Mundial de Relevos de Atletismo. Esta actuación consolida a México como una de las naciones emergentes en pruebas de velocidad y relevos, mostrando que el país puede competir al más alto nivel internacional.

La modalidad de relevos mixtos, que combina a dos hombres y dos mujeres en un mismo cuarteto, se ha convertido en una de las competencias más emocionantes del atletismo moderno. La inclusión de esta prueba en el calendario olímpico de Los Ángeles 2028 eleva aún más su importancia, ya que será la primera vez que los relevos mixtos formen parte del programa olímpico oficial. Esto otorga a México la posibilidad de proyectarse con fuerza hacia la máxima cita deportiva del mundo.

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Con el pase al Mundial ya asegurado, el equipo mexicano tendrá la oportunidad de enfrentarse a los mejores del mundo, medir su nivel y seguir perfeccionando sus registros de cara a Los Ángeles 2028. Esta histórica participación no solo simboliza un récord nacional, sino que también marca un paso decisivo hacia la consolidación de México en el atletismo mundial, dejando claro que los relevos mixtos se han convertido en una especialidad en la que el país puede aspirar a medallas y reconocimiento internacional.

Durante la competencia, el equipo mexicano demostró coordinación, potencia y precisión en los cambios de testigo, logrando superar sus registros anteriores y dejar un tiempo histórico en el tablero nacional. Esta marca no solo garantiza su participación en el Mundial de Relevos, sino que también coloca al país en la élite de esta modalidad, donde se medirán con las principales naciones del atletismo mundial.

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