Le QUITAN a México el boleto a Juegos Olímpicos en Tiro con Arco femenil

Primero que sí y luego que no. El equipo femenil de México de Tiro con Arco, que habían anunciado que tenía ya su boleto para participar en los próximos Juegos Olímpicos París 2024, no tiene asegurado su participación, así lo dio a conocer la Federación Internacional de Tiro con Arco.

La CONADE, a través de sus redes sociales, publicó, “Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, consiguen plaza por equipos para los Juegos Olímpicos @Paris2024

🇫🇷, tras clasificarse a las semifinales del Mundial de Tiro con Arco @worldarchery”.

Poco después, apareció una aclaración de la Federación Internacional de Tiro con Arco.

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“La Federación Internacional de Tiro con Arco (@worldarchery), realiza un cambio de último momento en la repartición de plazas olímpicas por equipos femeniles que otorgará el Mundial Berlín 2023, para

@Paris2024; México aún no tiene su clasificación”, fue como apareció el escrito.

Por otra parte, el equipo mexicano es el gran favorito para ganar la competencia, luego que el equipo de Corea del Sur fuera sorpresivamente eliminada en la segunda ronda por la escuadra de Indonesia.

Para llegar a semifinales, el conjunto mexicano con Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz de 17 años, le ganó 5-3 a Japón y después 6-0 a China.

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Aida Román y Alejandra Valencia han sido partícipes en el equipo mexicano que han terminado subcampeonas en 2017 y 2021, perdiendo la final ante Corea del Sur.

México femenil de arco compuesto disputará la final en Berlín

También hay que señalar que el equipo femenil de arco compuesto, integrado por Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero, avanzaron a la gran final del Campeonato Mundial en la ciudad de Berlín.

El próximo viernes 4 de julio disputarán la medalla de oro ante la selección de India.