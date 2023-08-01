Conoce las próximas sedes de los Juegos Olímpicos

Luego de haberse realizado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comenzó el periodo de las Olimpiadas, por cierto, estas tendrán una fase de un año menos de lo habitual (suelen ser cuatro años) ya que por culpa de la pandemia de Covid-19 los Juegos se realizaron en el año 2021.

Así que, los próximos Juegos Olímpicos se realizará en la ciudad de París, Francia en el 2024.

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Los Juegos Olímpicos en territorio parisino comenzarán el 23 de julio y culminarán el 8 de agosto.

El Comité Olímpico Internacional (COI) asignó a la ciudad de Los Ángeles como la sede de los Juegos de 2028. La “fiesta olímpica” en Estados Unidos los acogerá desde el 21 de julio al 6 de agosto.

En 2032, la sede olímpica será en la ciudad de Brisbane en Australia que se celebrarán desde el 23 de julio al 8 de agosto. Estos son todas las fechas confirmadas hasta el momento, por lo que queda en el aire lo que pasará en 2036.

Para esos Juegos Olímpicos, Madrid pretende ser sede ya que ha buscado en varias ocasiones organizarlos.

Otros países que han expresado su interés por realizarlos son Gran Bretaña, Corea del Sur, Egipto y Alemania.

México busca ser sede de los Jugos Olímpicos de 2036

También México ha mostrado interés por realizar los Juegos Olímpicos.

El excanciller Marcelo Ebrard dijo el año pasado que el país seguirá los lineamientos que le solicite el COI para determinar la viabilidad de ser otra vez anfitrión en un futuro.

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El exsecretario mexicano de Relaciones Exteriores dijo que la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá ya se comunicó con el COI en julio del 2022 para expresar el interés y anunciar el respaldo del gobierno, otro requisito indispensable para pedir una sede.

Desde que México fue sede de los Juegos Olímpicos en 1968, las competencias polideportivas más importantes en el país han sido los Juegos Panamericanos de 1975 en Ciudad de México y los de Guadalajara en 2011.