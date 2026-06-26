ÚLTIMA HORA: México SUPERA a tres CAMPEONES DEL MUNDO en el Ranking FIFA

De cara a la ronda de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana sigue escalando puestos en el Ranking FIFA. Luego de que el equipo de Javier Aguirre superara la Fase de Grupos con paso perfecto y sin recibir gol, el conjunto nacional se ha colado en el Top 10 de la tabla superando a varios equipos campeones del mundo.

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Y es que las victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, pasaron a la historia como la primera vez en la que México supera la Fase de Grupos con tres triunfos. Tras dichos resultados, la Selección Mexicana tiene un registro de 1736.01 unidades colocándose en el noveno puesto de la clasificación de la FIFA a espera de la siguiente actualización, pues el último cambio oficial se dio el 11 de junio.

A pesar de que no se ha revelado de forma oficial el Ranking FIFA, la clasificación se ha actualizado con los resultados recientes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ahora, la Selección Mexicana se ha colocado por debajo de Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo es octavo con 1766.74 puntos a espera de su partido de la Fecha 3 de la Fase de Grupos ante Colombia.

México supera a campeones del mundo

Más abajo en el Ranking FIFA, Bélgica aparece en el décimo puesto con 1727.88 puntos, Alemania ha caído tras perder ante Ecuador y se encuentran en el lugar 12 con 1726.22 unidades, Italia, equipo que no pudo clasificar por tercera vez consecutiva se mantiene en el lugar 14 con 1704.73 y Uruguay ocupa el puesto 19 de la clasificación con 1649.96 a falta de su partido de la Jornada 3 frente a España.

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