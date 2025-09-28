deportes
Nota

México vs Brasil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Mundial Sub-20, hoy domingo 28 de septiembre del 2025; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de México vs Brasil de la Jornada 1 en su debut en el Mundial Sub-20, hoy domingo 28 de septiembre del 2025

México vs Brasil EN VIVO
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este domingo 28 de septiembre del 2025, continua la actividad de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 y México tendrá su debut en la competición vs Brasil, siendo su participación numero 17 en las Copas del Mundo Sub-20.

El encuentro de México vs Brasil se disputa en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado del encuentro por TV Azteca Deportes.

La Selección Mexicana volverá a participar en la Copa del Mundo sub-20 luego de no poder clasificar en la edición de 2023.

Los dirigidos por Eduardo Arce, se encuentran en el Grupo C, junto con Brasil, España y Marruecos, los expertos han catalogado al grupo como el grupo de la muerte, por lo que será clave para México poder sumar puntos ante una selección tan dura como la verdeamarela.

Selección Mexicana
