México vs Brasil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Mundial Sub-20, hoy domingo 28 de septiembre del 2025; marcador online

Este domingo 28 de septiembre del 2025, continua la actividad de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 y México tendrá su debut en la competición vs Brasil, siendo su participación numero 17 en las Copas del Mundo Sub-20.

El encuentro de México vs Brasil se disputa en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado del encuentro por TV Azteca Deportes.

La Selección Mexicana volverá a participar en la Copa del Mundo sub-20 luego de no poder clasificar en la edición de 2023.

Los dirigidos por Eduardo Arce, se encuentran en el Grupo C, junto con Brasil, España y Marruecos, los expertos han catalogado al grupo como el grupo de la muerte, por lo que será clave para México poder sumar puntos ante una selección tan dura como la verdeamarela.