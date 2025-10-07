México vs Chile: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de octavos de final Mundial sub-20

La Selección Mexicana de Futbol sub-20 se jugará su pase a los cuartos de final del Mundial ante Chile, el anfitrión de la justa internacional. Los pupilos de Eduardo Arce llegan con mejores sensaciones al compromiso, pero los andinos tendrán de su lado la localía y el apoyo de su gente.

Para este compromiso, ninguno de los dos directores técnicos se guardará nada desde el inicio y prácticamente mandaron a su 11 estelar para el cotejo. Del lado mexicano, Gilberto Mora comanda a un equipo que quedó invicto en el grupo de la muerte y que busca dejar fuera a los anfitriones del Mundial sub-20. Aunado a ello, Obed Vargas y Elías Montiel no se mueven del mediocampo siendo pilares en el esquema de Eduardo Arce y aprece Iker Fimbres en la zona.

Alineación CONFIRMADA de México

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: José Pachuca, Diego Ochoa y Everardo López

Mediocampistas: Obed Vargas, Iker Fimbres, Elías Montiel, Gilberto Mora y Diego Sánchez

Delanteros: Tahiel Jiménez y Alexei Domínguez

Alineación confirmada de Chile

Portero: Sebastián Mella Almendra

Defensas: Patricio Romero, Nicolás Suárez, Ian Garguez y Felipe Faúndez

Mediocampistas: Milovan Celis, Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce y Lautaro Millán

Delanteros: Juan Franciso Rossell.

Cabe destacar que, el ganador de este compromiso se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Nigeria. La Albiceleste sub-20 empató sin goles ante su similar de Italia en su último encuentro, mientras que, los africanos empató con Colombia a un gol y pasó como uno de los mejores terceros lugares a la fase de los octavos de final.

Dicho cotejo será el día miércoles 8 de octubre en punto de la 1:30 y habrá dos juegos en punto de las 5:00 pm; Noruega vs Colombia y Japón contra su similar de Francia.