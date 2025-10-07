Mexicanos explotan por todo lo que Chile ha dicho sobre Gilberto Mora: estas son las burlas que encendieron el enojo

Chile provocó el enojo de los mexicanos luego de que un medio del país sudamericano hiciera un meme sobre Gilberto Mora, a fin de calentar el partido de Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se disputará el martes 7 de octubre . Las burlas de La Roja encendieron a los aficionados aztecas, quienes no se hicieron esperar con comentarios en la red social de X.

El medio Desde La Tribuna publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece el mediocampista de la Selección Mexicana con la frase: “Tocará hacer mermelada de mora”, en tono de burla al buen torneo que está haciendo el jugador de Xolos, quien no se irá vendido del club por menos de 20 millones de dólares .

X

La publicación no solo quedó ahí, pues también se le relacionó como una burla para recordar el 7-0 que la Selección de Chile le anotó a México en los Cuartos de Final de la Copa Centenario América 2016, la cual se celebró en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR:



La contestación de los mexicanos por las burlas de Gilberto Mora

El acto del medio chileno hacia Gilberto Mora incendió a los mexicanos, que no se hicieron esperar para contestar a la provocación con comentarios un poco chuscos y otros tantos burlándose porque La Roja no acudirá por tercera vez consecutiva a un mundial.

X

“Es el único mundial en el que van a poder hacer eso, andan frustrados desde 2018”, “Espero y México les dé a probar chile morita” y “¿Ya hay sucesor de Arturo Vidal? Jajaja díganles a sus hijos que ya despierten, que su papá no los llevó al mundial”, son algunos de los comentarios de los usuarios de la red de X.

https://x.com/residentefutbol/status/1975588863155335331

¿Qué selección avanzará a los Cuartos de Final según la IA, México o Chile?

La Selección Mexicana es la favorita para avanzar a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, pues la IA le da más probabilidad sobre Chile. Lo anterior, con base en que el combinado azteca concluyó invicto la Fase de Grupos en uno que fue catalogado como de “La Muerte”, ya que le tocó junto a Marruecos, España y Brasil.