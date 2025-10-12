deportes
Nota

México vs Colombia: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección de México comandada por Javier Aguirre enfrentará a su similar de Colombia en un duelo amistoso pero clave de cara al Mundial del próximo año.

México vs Colombia
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección de México enfrentará a su similar de Colombia en partido amistoso de la fecha FIFA en uno de los últimos examenes del combinado nacional antes del Mundial 2026. Javier Aguirre y su cuerpo técnico tienen el tiempo encima de cara a la justa del próximo año, por lo que el día de hoy ante los sudamericanos podríamos ver algo similar a lo que tiene pensado el Vasco para el Mundial.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: México sub-20 pierde a un jugador pilar ante Argentina

Luis Ángel Malagón repite en el arco de México y parece que el arquero azulcrema tiene ganado el puesto titular. Por otro lado, Johan Vásquez estará en la central como el líder experimentado. Aunado a ello, Santiago Gimenez será el encargado de anotar los goles debido a la ausencia de Raúl Alonso Jiménez. Y una de las sorpresas en la incorporación de Erik Lira en el mediocampo, el canterano de los Pumas, hoy en Cruz Azul buscará llenarle el ojo a su estratega.

Alineación de México confirmada

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Marcel Ruíz, Erik Lira, Orbelín Pineda y Diego Lainez
  • Delanteros: Alexis Vega y Santiago Gimenez

Alineación de Colombia confirmada

  • Portero: David Ospina
  • Defensas: Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí y Álvaro Ángulo
  • Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Kevin Serna y James Rodríguez
  • Delanteros: Luis Díaz y Luis Suárez

Recuerda que podrás ver el partido totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes en el canal de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Por si fuera poco, también tendremos el México vs Ecuador del próximo martes 14 de octubre en punto de las 8:20 pm.

Colombia
Selección Mexicana
Erick De la Rosa

