Así puedes ver EN VIVO y GRATIS México vs Colombia partido amistoso fecha FIFA

No te pierdas del partido de México vs Colombia y disfruta del encuentro totalmente en vivo y gratis por TV Azteca Deportes

Convocatoria México
Crédito: Mexsport
Iván Vilchis
Selección Azteca
Este sábado 11 de octubre del 2025, se enfrenta México vs Colombia en un partido amistoso y de preparación para la fecha FIFA, el encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El partido de México vs Colombia será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

AQUÍ PUEDES VER EL ENCUENTRO DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS COLOMBIA TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

Te puede interesar: ¿Con todo el arsenal? Los tres CRACKS que serán titulares de Colombia vs México

Un partido clave para ambos equipos que ya tienen su boleto para el Mundial de 2026, para empezar a medirse con posibles rivales y en un estadio mundialista en Estados Unidos.

Para el encuentro entre la Selección Mexicana ante los cafetaleros, será el primer encuentro que se juegue con el nuevo balón ‘Trionda’ el cual es el oficial para la Copa del Mundo 2026.

Los jugadores que serán titulares ante México

El entrenador Néstor Lorenzo reveló que los jugadores que van a salir en el once inicial ante la Selección Mexicana son: David Ospina, James Rodríguez como capitán y Lucho Díaz.

“David Ospina, va a atajar, es hora de que tenga su partido, va a jugar James, que será el capitán y Lucho Díaz”.

Selección Mexicana
