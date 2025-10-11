ÚLTIMO MOMENTO: México sub-20 pierde a un jugador pilar ante Argentina

La Selección de México sub-20 tuvo un inicio de pesadilla en el partido contra Argentina en los cuartos de final del Mundial que se lleva a cabo en Chile. Antes del tanto de Maher Carrizo que puso a los pupilos de Eduardo Arce abajo en el marcador, Alexei Domínguez salió lesionado del encuentro y fus sustituído por Hugo Camberos.

El futbolista del Pachuca no pudo continuar en el compromiso y el estratega de la Selecicón de México tuvo rápidamente que echar mano de sus suplentes. Fue el canterano de las Chivas del Guadalajara quien fue el elegido para entrar al cotejo. Con ello, Camberos se unió en el mediocampo con Obed Vargas, César Garza e Iker Fimbres.

Cabe recordar que, en el primer partido que se jugó en los cuartos de final del Mundial de Chile, Colombia venció 3-2 a su similar de España con un triplete de Neisés Villarreal. Los sudamericanos dieron un golpe sobre la mesa y eliminaron a una de las grandes candidatas a levantar el título mundial.