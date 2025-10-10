Inesperado invitado al México vs Colombia, provocará sensaciones mundialistas

México y Colombia tendrán una gran oportunidad con tintes mundialistas en su partido del sábado 11 de octubre, pues jugarán usando el balón Trionda que es la pelota oficial del Mundial del 2026. Ambas selecciones han recibido el esférico y esta semana han estado entrenando con el Trionda y mañana en el Estadio A&TT será uno de los protagonistas del cotejo.

El Trionda es un balón moderno, con las más altas innovaciones tecnológicas y que en su diseño integra símbolos de la cultura de México, Estados Unidos y Canadá, reflejados además en el verde, azul y rojo que evoca a cada una de estas naciones.

Así desde que se dé el silbatazo inicial, el balón Trionda rodará y será también cuando comiencen a darse opiniones sobre el compartamiento de la pelota en la cancha y en el aire, que es donde otros balones de Mundiales anteriores han sido señalados.

De momento parece que esté balón Trionda no ha metido en problemas a los jugadores de estas selecciones u otras que han podido ocuparlo.

Selecciones de México y Colombia ya se familiarizan con el Trionda

Toda la semana los jugadores convocados de México y los que fueron convocados por la Selección de Colombia y en la cancha los sudamericanos practicaron con el Trionda, como James Rodríguez quien se entrenó con ese esférico.

Mascotas del mundial, también aparecieron en la cancha previo al México vs Colombia

Las mascotas mundialistas Maple, Zayu Clutch también estuvieron presentes en la cancha del estadio donde el sábado a las 7:00 PM se enfrentarán las selecciones que estarán en el Mundial 2026. El choque lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

El lugar de México y Colombia en el ranking de FIFA

En el último estudio de la FIFA en el que arrojó las posiciones del ranking, Colombia toma el puesto 13 del mundo y México el sitio 14, y previamente tenían sitios invertidos, por lo que se toma este aspecto como referencia pensando en que será un partido muy parejo.