James Rodríguez encabeza convocatoria de Colombia para enfrentar a México

El viernes 3 de octubre se dio a conocer la convocatoria oficial de Colombia, la cual es encabezada por James Rodríguez para medirse ante México y Canadá, duelos que son amistosos y de preparación rumbo al Mundial del 2026.

Te podría interesar: Esta es la CONVOCATORIA de México para la FECHA DE FIFA de octubre

El cuadro de Colombia mide fuerzas ante México, ya con el boleto conseguido al Mundial y trabajando de cara al arranque de la Copa del Mundo del 11 de junio, por lo que el partido es mucho más que amistoso y van con carro completo: 13 jugadores que están en Europa, 10 futbolistas repartidos en diferentes ligas y solo un par de elementos que están jugando en Colombia.

El equipo colombiano se concentrará en Texas desde este sábado 4 de octubre y llegarán los futbolistas del extranjero a más tardar el martes para alistar todo para el partido del 11 de octubre en Dallas, en el AT&T Stadium, todo esto enmarcado en una fiebre que se siente ya mundialista.

Te podría interesar: México presenta convocatoria y estas son las ausencias

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

La convocatoria de Colombia para enfrentar a México y Colombia

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de Colombia para la Fecha FIFA, y la misma está liderada por James Rodríguez de León, además de Álvaro Angulo de Pumas, y Kevin Mier del Cruz Azul.

En la convocatoria destacan además los 13 jugadores que militan en Europa, entre ellos Luis Díaz del Bayern Munich y Yerson Mosquera de los Wolves.



Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Selección Colomba / X James Rodríguez la descose con Colombia

¿Cuándo es el partido de México vs Colombia?

México y Colombia se enfrentarán el próximo 11 de octubre en Dallas, Texas, en duelo que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.