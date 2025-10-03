deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

James Rodríguez encabeza convocatoria de Colombia para enfrentar a México

Este viernes se anunciaron las convocatorias de México y de Colombia, para la fecha FIFA del mes de octubre; ambos equipos se medirán en un amistoso internacional en Estados Unidos.

James Rodríguez, Colombia
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

El viernes 3 de octubre se dio a conocer la convocatoria oficial de Colombia, la cual es encabezada por James Rodríguez para medirse ante México y Canadá, duelos que son amistosos y de preparación rumbo al Mundial del 2026.

Te podría interesar: Esta es la CONVOCATORIA de México para la FECHA DE FIFA de octubre

El cuadro de Colombia mide fuerzas ante México, ya con el boleto conseguido al Mundial y trabajando de cara al arranque de la Copa del Mundo del 11 de junio, por lo que el partido es mucho más que amistoso y van con carro completo: 13 jugadores que están en Europa, 10 futbolistas repartidos en diferentes ligas y solo un par de elementos que están jugando en Colombia.

El equipo colombiano se concentrará en Texas desde este sábado 4 de octubre y llegarán los futbolistas del extranjero a más tardar el martes para alistar todo para el partido del 11 de octubre en Dallas, en el AT&T Stadium, todo esto enmarcado en una fiebre que se siente ya mundialista.

Te podría interesar: México presenta convocatoria y estas son las ausencias

La convocatoria de Colombia para enfrentar a México y Colombia

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de Colombia para la Fecha FIFA, y la misma está liderada por James Rodríguez de León, además de Álvaro Angulo de Pumas, y Kevin Mier del Cruz Azul.

En la convocatoria destacan además los 13 jugadores que militan en Europa, entre ellos Luis Díaz del Bayern Munich y Yerson Mosquera de los Wolves.

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

James Rodríguez la descose con Colombia
Selección Colomba / X
James Rodríguez la descose con Colombia

¿Cuándo es el partido de México vs Colombia?

México y Colombia se enfrentarán el próximo 11 de octubre en Dallas, Texas, en duelo que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×