México vs combinado checo: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY, miércoles 24 de junio, partido de la justa de verano 2026, marcador minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5

Día de fiesta para la Selección Mexicana de Futbol en el Estadio Ciudad de México, el cuadro comandado por Javier Aguirre aseguró el liderato del sector A y se enfrentará a Chequia con su boleto ya a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya listo. Del lado europeo, no hay margen de error o ganan o quedan eliminados de la justa veraniega. Los pupilos de Miroslav Koubek tienen que sacar las tres unidades y rogar pasar como uno de los mejores terceros lugares a la siguiente ronda.

Te puede interesar: Rival para CONCACAF: la selección que ya avanzó en el Mundial 2026 y podría enfrentar a Estados Unidos

Presentado por Jaecoo 5