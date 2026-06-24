México vs combinado checo: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY, miércoles 24 de junio, partido de la justa de verano 2026, marcador minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5
Sigue en vivo la transmisión del partido entre el combinado de Javier Aguirre y un cuadro europeo que se jugará su pase a los 16avos de final en el Estadio Ciudad de México.
Día de fiesta para la Selección Mexicana de Futbol en el Estadio Ciudad de México, el cuadro comandado por Javier Aguirre aseguró el liderato del sector A y se enfrentará a Chequia con su boleto ya a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya listo. Del lado europeo, no hay margen de error o ganan o quedan eliminados de la justa veraniega. Los pupilos de Miroslav Koubek tienen que sacar las tres unidades y rogar pasar como uno de los mejores terceros lugares a la siguiente ronda.
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