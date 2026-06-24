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México vs combinado checo: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY, miércoles 24 de junio, partido de la justa de verano 2026, marcador minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5

Sigue en vivo la transmisión del partido entre el combinado de Javier Aguirre y un cuadro europeo que se jugará su pase a los 16avos de final en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia

Escrito por: Erick De la Rosa

Día de fiesta para la Selección Mexicana de Futbol en el Estadio Ciudad de México, el cuadro comandado por Javier Aguirre aseguró el liderato del sector A y se enfrentará a Chequia con su boleto ya a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya listo. Del lado europeo, no hay margen de error o ganan o quedan eliminados de la justa veraniega. Los pupilos de Miroslav Koubek tienen que sacar las tres unidades y rogar pasar como uno de los mejores terceros lugares a la siguiente ronda.

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Jaecoo 5

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