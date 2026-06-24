Rival para CONCACAF: la selección que ya avanzó en el Mundial 2026 y podría enfrentar a Estados Unidos

Estados Unidos ya tiene la mira puesta en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección de CONCACAF ganó el Grupo D y espera rival para su primer cruce de eliminación directa. Aunque el cuadro todavía depende del cierre de la Fase de Grupos, hay una selección que tomó fuerza como posible adversario: Bosnia y Herzegovina.

El equipo europeo cerró su participación en el Grupo B con una victoria por 3-1 ante Qatar, resultado que le permitió llegar a 4 puntos y terminar en la tercera posición. Con esa cosecha, Bosnia quedó muy bien ubicada en la tabla de mejores terceros y se encamina a disputar los 16avos de final del torneo.

De acuerdo con el formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Por eso, el rival de Estados Unidos no se define solamente por la posición de Bosnia, sino también por la combinación final de terceros clasificados. Sin embargo, el escenario más fuerte apunta a un cruce entre ambos.

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Bosnia y Herzegovina podría ser rival de Estados Unidos en 16avos

Estados Unidos, como ganador del Grupo D, tiene asignado un cruce contra un tercero de los grupos B, E, F, I o J. Bosnia-Herzegovina terminó tercera en el Grupo B, por lo que entra directamente dentro de las posibilidades para enfrentar al conjunto norteamericano.

El dato no es menor para CONCACAF. La selección de Estados Unidos ya aseguró su lugar en la siguiente ronda tras ganar su zona y ahora podría medirse ante un rival europeo que llega con impulso después de imponerse en la última fecha de la Fase de Grupos.

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Según informó San Francisco Chronicle, el cruce entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina es “altamente probable” dentro de las combinaciones del cuadro.

Por qué todavía no está confirmado el cruce ante Estados Unidos

Aunque Bosnia tiene un panorama muy favorable, el cruce contra Estados Unidos aún no queda completamente oficializado. La razón es que la FIFA distribuye a los mejores terceros según una tabla de combinaciones predeterminada. No basta con saber que Bosnia terminó tercera: también importa qué otros terceros avancen.

En el cuadro actual, Estados Unidos puede recibir a un tercero de los grupos B, E, F, I o J. Si la combinación final acomoda al tercero del Grupo B en esa llave, Bosnia será el rival de la selección estadounidense en 16avos.

La otra posibilidad que aparece para Bosnia es un cruce contra Alemania, ganador del Grupo E, debido a que ese partido también contempla a un tercero de los grupos A, B, C, D o F. Sin embargo, el escenario que más fuerza tomó es el duelo ante Estados Unidos.

Cuándo jugaría Estados Unidos los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido de Estados Unidos en 16avos está programado para el 1 de julio. Su rival saldrá de los mejores terceros y Bosnia y Herzegovina aparece como el candidato principal para ocupar ese lugar.

De confirmarse, será un cruce con lectura especial para CONCACAF. Estados Unidos llegaría como líder de grupo y anfitrión, mientras que Bosnia buscaría extender su recorrido después de superar una zona complicada y avanzar desde el tercer puesto.