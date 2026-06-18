México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 18 de junio, por el Grupo A del Mundial 2026; marcador online, por internet en TV Azteca Deportes en línea de partido con Son Heung-Min y Raúl Jiménez
México se enfrenta vs Corea del Sur en busca de un triunfo que los haga clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Una victoria de cualquiera, les da la clasificación
México se enfrenta vs Corea del Sur en un duelo de los máximos favoritos del Grupo A del Mundial 2026. Un triunfo hoy prácticamente le aseguraría al cuadro de Javier Aguirre el liderato del sector y asegurarse de jugar la fase de dieciseisavos de final en México. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.
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Mismo escenario para Corea del Sur, que presenta una de las mejores selecciones de su historia y que comanda Heung Min Son, ex delantero del Tottenham y ahora en el LAFC. Una victoria de los surcoreanos, les aseguraría la clasificación, ya sea como primer o segundo lugar, ya que tanto Sudáfrica como Chequia sólo han conseguido un punto tras dos encuentros disputados.
Pronóstico del México vs Corea del Sur
De acuerdo a la Inteligencia Artificial Gémini de Google, el juego entre México vs Corea del Sur tiene dos resultados probables: Empate 1-1 o victoria del cuadro azteca 2-1. La IA sostiene su pronóstico debido a que "aprovecharán la profundidad de su banquillo y el aliento de la afición tapatía".
Historial de México vs Corea del Sur
Las estadísticas muestran un saldo muy parejo para ambas selecciones, ya que México y Corea del Sur han disputado un total de 19 encuentros, de los cuales México ha conseguido llevarse 8 victorias, Corea del Sur 7 y ambas escuadras han empatado en 4 ocasiones. En Mundiales, se han enfrentado en dos ocasiones y las dos veces México ha conseguido la victoria; su primer duelo fue en Francia 1998 cuando la Selección Mexicana de fútbol ganó 3 a 1, mientras que en 2018, México ganó 2 a 1.