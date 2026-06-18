México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 18 de junio, por el Grupo A del Mundial 2026; marcador online, por internet en TV Azteca Deportes en línea de partido con Son Heung-Min y Raúl Jiménez

México se enfrenta vs Corea del Sur en un duelo de los máximos favoritos del Grupo A del Mundial 2026. Un triunfo hoy prácticamente le aseguraría al cuadro de Javier Aguirre el liderato del sector y asegurarse de jugar la fase de dieciseisavos de final en México. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

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Mismo escenario para Corea del Sur, que presenta una de las mejores selecciones de su historia y que comanda Heung Min Son, ex delantero del Tottenham y ahora en el LAFC. Una victoria de los surcoreanos, les aseguraría la clasificación, ya sea como primer o segundo lugar, ya que tanto Sudáfrica como Chequia sólo han conseguido un punto tras dos encuentros disputados.

Pronóstico del México vs Corea del Sur

De acuerdo a la Inteligencia Artificial Gémini de Google, el juego entre México vs Corea del Sur tiene dos resultados probables: Empate 1-1 o victoria del cuadro azteca 2-1. La IA sostiene su pronóstico debido a que "aprovecharán la profundidad de su banquillo y el aliento de la afición tapatía".

Historial de México vs Corea del Sur

Las estadísticas muestran un saldo muy parejo para ambas selecciones, ya que México y Corea del Sur han disputado un total de 19 encuentros, de los cuales México ha conseguido llevarse 8 victorias, Corea del Sur 7 y ambas escuadras han empatado en 4 ocasiones. En Mundiales, se han enfrentado en dos ocasiones y las dos veces México ha conseguido la victoria; su primer duelo fue en Francia 1998 cuando la Selección Mexicana de fútbol ganó 3 a 1, mientras que en 2018, México ganó 2 a 1.