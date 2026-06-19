VIDEO: Así fue el primer gol de México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana hizo explotar el Estadio Guadalajara. El equipo de Javier Aguirre se pudo arriba ante Corea del Sur, en el partido correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Luego de un error del portero, Kim Seung-Gyu, Luis Romo fue el encargado de abrir el marcador en Zapopan para poner el 1-0 al minuto 50 del segundo tiempo. Y es que tras un intento por quedarse con el balón, el guardameta que milita en el FC Tokyo y un zaguero de Corea chocaron dentro del área, motivo por el que el arquero no pudo retener el esférico y Luis Romo llegó a empujar al fondo del arco.