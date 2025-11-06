México confirma juego ante Los Dodgers previo a Clásico Mundial de Béisbol

Los Dodgers de los Ángeles cumplieron con los pronósticos y se consagraron bicampeones de la MLB luego de derrotar en la Serie Mundial a los Azulejos de Toronto . Ahora, se sabe que esta escuadra tendrá un duelo amistoso ante la Selección de México previo al Clásico Mundial de Béisbol.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los eventos más esperados por el deporte en general gracias a que, aquí, se juntan los mejores países para demostrar quién es el mejor. En ese sentido, México confirmó que, dentro de sus juegos amistosos, destaca el que tendrá ante los Dodgers.

¿Cuándo se enfrentarán los Dodgers y la Selección de México?

Fue a través de sus redes sociales que la novena nacional confirmó un duelo ante Los Ángeles Dodgers, mismo que se llevará a cabo en el Salt River Field ubicado en Arizona, Estados Unidos. Vale decir que el cuadro angelino llegará con algunas bajas a este juego, lo cual podría ayudar a que el nivel no sea el mejor.

Te puede interesar: ¿Por qué el Tito Villa no pudo brillar en Pumas como sí lo hizo en Cruz Azul?

Te puede interesar: El campeón de goleo en América que no pudo brillar con Toluca

Aún así, se vislumbra un duelo de pronósticos reservados dado que la Selección de México enfrentará, nada más y nada menos, que al actual bicampeón de las Grandes Ligas en un partido que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, por lo que se espera sea un partido por demás interesante.

Además de su juego ante los Dodgers, la Selección de México también confirmó otro enfrentamiento previo a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Será en esta misma ciudad cuando la escuadra nacional se mida a los Arizona Diamondbacks, partido programado para el martes 3 de marzo.

¿Cuándo será el Clásico Mundial de Béisbol?

Recuerda que la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, uno de los eventos más importantes del año, dará inicio el 5 de marzo para concluir el 17 del mismo mes . Los cuartos de final se llevarán a cabo en Miami y Houston, mientras que la gran final del evento está programada para realizarse en Miami.