México vs Ecuador: ¿qué director técnico es mejor pagado, Javier Aguirre o Sebastián Beccacece?

México enfrentará a Ecuador en la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el duelo se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Uno de los puntos más importantes son los directores técnicos: Javier Aguirre y Sebastián Beccacece. Ambos son entrenadores experimentados y buscarán hacer historia con sus respectivas selecciones.

Ahora, una cuestión importante es saber cuánto dinero gana cada entrenador para comprender cuáles son las expectativas para cada uno respecto a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “El Vasco” Aguirre tiene un salario anual de 2.5 millones de dólares, según Finance Football. Al convertirlo en pesos, el director técnico de la Selección Mexicana recibe casi 44 millones de pesos, con respecto al tipo de cambio actual.

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Por su parte, Sebastián Beccacece, el director técnico de Ecuador, recibe un salario mensual de 200 mil dólares, de acuerdo con múltiples reportes de medios internacionales. Con base en ello, eso significa que su salario anual es de 2.4 millones de dólares. Sin embargo, el estratega argentino no recibe íntegramente esa cantidad, sino que la tiene que repartir entre todo su cuerpo técnico conformado por varias personas. Guillermo Marino y Nicolás Chiesa fungen como asistentes técnicos. Becaccece también cuenta con Martín Bressán y Federico Tridico como preparadores físicos. Además, Gustavo Campagnuolo es el entrenador de porteros

Javier Aguirre ha dejado su marca en la historia de nuestros enfrentamientos contra Ecuador, la prueba está en #ElDatoDeKin.

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Datazo que nos pasa en corto @littlecaesarsmx.😏#PorMéxicoTodo 🇲🇽



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Los entrenadores mejor pagados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las selecciones que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tienen a algunos de los mejores entrenadores en los años recientes. Por ejemplo, Brasil le paga 10 millones de dólares por año a Carlo Ancelotti para encargarse de la Verdeamarela. Alemania es otra de las selecciones que aspira a alzar el trofeo el 19 de julio y por eso le dieron un contrato de siete millones de dólares anuales a Julian Nagelsmann.

El top cinco está completado por Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Roberto Martínez. Pochettino es el encargado del equipo de Estados Unidos y recibe seis millones por año. Tuchel, es el estratega encargado de Inglaterra y está cerca del argentino porque aceptó 5.8 millones de dólares. Por su parte, Martínez es el director técnico de Cristiano Ronaldo y Portugal con un salario de 4 millones de billetes verdes.

