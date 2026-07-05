México vs Inglaterra: FIFA revela la FECHA EXACTA en la que se jugaría el partido de octavos de final en caso de que no pare HOY la tormenta eléctrica

La tensión escala en la sede mundialista. Ante la persistente tormenta eléctrica que ha puesto en pausa las actividades y amenaza con suspender el duelo de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra, la FIFA ha comenzado a clarificar los protocolos de contingencia ante un escenario crítico de clima extremo.

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¿Qué sucede si la tormenta eléctrica continúa?

En situaciones donde las condiciones climáticas impiden el desarrollo seguro de un encuentro oficial de la Copa del Mundo, el reglamento de competencia y los protocolos de seguridad de la FIFA dictaminan que el partido debe ser pospuesto. Por norma general, cuando un evento de esta magnitud se suspende debido a causas de fuerza mayor como una tormenta eléctrica prolongada, la FIFA reprograma el partido para disputarse en un lapso dentro de las siguientes 24 o 48 horas.

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