TV Azteca transmitirá México vs Islandia EN VIVO, partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Este miércoles 25 de febrero la Selección Mexicana continúa su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a su similar de Islandia
Este miércoles 25 de febrero la Selección Mexicana continúa su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a su similar de Islandia, el cual será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, con toda la cobertura especial que caracteriza a la televisora. Este encuentro representa una última oportunidad para que el equipo técnico, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre definan las últimas piezas de cara al torneo más importante del planeta.
México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
VER AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS ISLANDIA
¿Dónde ver el partido entre México vs Islandia?
El partido entre las selecciones de México e Islandia se disputará en la cancha del Estadio La Corregidora y podrás verlo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México, con narraciones y análisis de sus comentaristas habituales, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano. TV Azteca ofrecerá además contenido digital en sus plataformas, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.
México será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por tercera vez en su historia, compartiendo la sede con Estados Unidos y Canadá. En este camino, los partidos de preparación cobran relevancia, pues permiten observar a nuevos talentos y consolidar la base de jugadores que estarán en la lista final. Para este duelo, Aguirre convocó a 21 futbolistas que actualmente militan en la Liga BBVA MX, ya que al no ser fecha FIFA, no se pudo contar con elementos que juegan en Europa.
TE PUEDE INTERESAR:
- Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo: ¡lo quiere en la MLS!
- ¡ÚLTIMA HORA! Larcamón manda mensaje directo al Vasco Aguirre sobre la Selección Mexicana
- Raúl Jiménez destaca con DOBLETE en triunfo del Fulham (VIDEO)
¿Cuáles son los convocados de la Selección Mexicana?
PORTEROS
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos
DEFENSAS
Israel Reyes - América
Richard Ledezma - Chivas
Diego Campillo - Chivas
Víctor Guzmán - Rayados
Jesús Garza - Tigres
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
MEDIOS
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Brian Gutiérrez - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Marcel Ruiz - Toluca
DELANTEROS
Efraín Álvarez - Chivas
Roberto Alvarado - Chivas
Armando González - Chivas
Guillermo Martínez - Pumas
Entre los convocados destacan 7 elementos de Chivas, como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes buscarán consolidarse en el esquema del Vasco Aguirre. La presencia de jóvenes talentos como Diego Campillo, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma también genera expectativa, pues representan el futuro inmediato del conjunto mexicano.
¿Cuáles son los próximos partidos de preparación de la Selección Mexicana?
- México vs Portugal (28 de marzo)
- México vs Bélgica (31 de marzo)
- México vs Ghana (22 de mayo)
- México Australia (30 de mayo)
- México vs Serbia (4 de junio)