TV Azteca transmitirá México vs Islandia EN VIVO, partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este miércoles 25 de febrero la Selección Mexicana continúa su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a su similar de Islandia, el cual será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, con toda la cobertura especial que caracteriza a la televisora. Este encuentro representa una última oportunidad para que el equipo técnico, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre definan las últimas piezas de cara al torneo más importante del planeta.

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Dónde ver el partido entre México vs Islandia?

El partido entre las selecciones de México e Islandia se disputará en la cancha del Estadio La Corregidora y podrás verlo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México, con narraciones y análisis de sus comentaristas habituales, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano. TV Azteca ofrecerá además contenido digital en sus plataformas, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.

México será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por tercera vez en su historia, compartiendo la sede con Estados Unidos y Canadá. En este camino, los partidos de preparación cobran relevancia, pues permiten observar a nuevos talentos y consolidar la base de jugadores que estarán en la lista final. Para este duelo, Aguirre convocó a 21 futbolistas que actualmente militan en la Liga BBVA MX, ya que al no ser fecha FIFA, no se pudo contar con elementos que juegan en Europa.

¿Cuáles son los convocados de la Selección Mexicana?

PORTEROS

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

DEFENSAS

Israel Reyes - América

Richard Ledezma - Chivas

Diego Campillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Jesús Garza - Tigres

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

MEDIOS

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

DELANTEROS

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas

Entre los convocados destacan 7 elementos de Chivas, como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes buscarán consolidarse en el esquema del Vasco Aguirre. La presencia de jóvenes talentos como Diego Campillo, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma también genera expectativa, pues representan el futuro inmediato del conjunto mexicano.

¿Cuáles son los próximos partidos de preparación de la Selección Mexicana?