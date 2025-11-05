México 0-0 Países Bajos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil, hoy miércoles 5 de noviembre; marcador online

La Selección Mexicana encara las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil. Dirigidas por Miguel Gamero, el conjunto nacional se mide a Países Bajos en la antesala de la Gran Final del torneo con sede en Marruecos, instancia en la que Corea del Norte ya espera rival tras haber derrotado a Brasil.

Durante los cuartos de final, México llega al encuentro de este 5 de noviembre luego de haber eliminado a Paraguay. Por su parte, el cuadro de Europa viene de ganarle a Francia desde la tanda de penales.

A lo largo de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil, la Selección Mexicana y Países Bajos ya se vieron las caras en la Jornada 2 de la Fase de Grupos, encuentro en el que México se hizo de los tres puntos tras ganar por marcador de 1-0 con gol de Citlalli Reyes.

En caso de avanzar a la Final, Corea del Norte no es un rival desconocido, pues también compartieron el Grupo B en un compromiso que se llevaron las asiáticas durante la Fecha 1 de la competencia.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas anuncia la SALIDA de su DT en el Apertura 2025