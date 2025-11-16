deportes
¡No se guardó nada! Raúl Jiménez termina TRISTE por la afición en Torreón y lanza CONTUNDENTE mensaje: “Tal vez por eso nos llevan a Estado Unidos siempre”

El delantero Raúl Jimenez no quedó conforme con el trato de la afición entre abucheos e insultos; su mensaje fue contundente al terminar el juego en contra de Uruguay.

raul jimenez mexico uruguay
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El delantero mexicano Raúl Jiménez estuvo en entrevista al terminar el partido de la Selección Mexicana en contra de Uruguay que terminó empatado sin goles, y cuestionado sobre sus emociones sobre el resultado, el delantero del Fulham no se guardó nada y reveló un motivo de tristeza.

Y es que la afición en Torreón lanzó opiniones a lo largo del cotejo, señalando al entrenador Javier Aguirre y metiéndose contra Raúl ’Tala’ Rangel, sin olvidar los abucheos.

El atacante que es parte de los líderes, lanzó su perspectiva sobre esa situación y se cuestionó también si ese es el motivo por el cual suelen jugar en Estados Unidos y no en suelo mexicano.

Raúl además habló sobre el funcionamiento en general, aplaudiendo el orden defensivo, la creación de jugadas y dejó como asignatura pendiente, estar más finos al ataque.

Recalcó también que son buenos apuntes ante Uruguay, pues recordó que bien puede ser un rival de Grupos en la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Raúl Jiménez sobre las ideas que implementan en la cancha

"Sí estamos con esa idea que nos está implementando el cuerpo técnico, creo que lo hicimos bien. Tuvimos nuestras oportunidades y no pudimos definir. Tenemos el martes otro partido, seguir trabajando y seguir con la cabeza arriba"

Las sensaciones de Raúl Jiménez sobre el partido ante Uruguay

"Que podemos competir contra este tipo de equipos, que puede ser rival directo de grupo en el Mundial y saber que estamos al tú por tú. Defensivamente lo hicimos bien y mejor arriba"

El motivo de la tristeza de Raúl Jiménez: el comportamiento de la afición en Torreón

"Lo que deja tristeza es jugar de local y que nos abucheen, que fuera Vasco, que le griten PUTO al portero y eso es lo que deja tristeza la verdad, pero bueno así es esto y tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. A trabajar y seguir adelante"

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

