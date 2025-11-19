México vs Paraguay: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 18 de noviembre, partido amistoso de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026; marcador online y por internet

Luego de la goleada sufrida ante Portundal en el Mundial sub 17 , la Selección de México absoluta le dice adiós al 2025 y lo hará en San Antonio contra el combinado paraguayo. Los pupilos de Javier Aguirre vienen de empatar sin goles ante Uruguay en el Territorio Santos Modelo en un partido que parece recuperaron sensaciones y con ello, buscarán el triunfo contra una Albirroja que no viene en buen momento. Los dirigidos por Gustavo Alfaro cayeron contra Estados Unidos hace unos días y el ánimo no es el ideal en el cuadro sudamericano. El México vs Paraguay lo podrás disfrutar en vivo y gratis , a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: México vs Paraguay Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana por la Fecha FIFA, marcador por tv abierta y stream