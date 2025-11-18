deportes
México vs Paraguay: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la FECHA FIFA rumbo al Mundial 2026?

Este martes 18 de noviembre la Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Paraguay en un duelo de la Fecha FIFA que se disputará en San Antonio, Texas

Este martes 18 de noviembre la Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Paraguay en un duelo de la Fecha FIFA que se disputará en San Antonio, Texas en la cancha del legendario Alamodome a partir de las 19:20 horas tiempo del centro de México. 

Ver aquí el partido México vs Paraguay

Entrevista con Israel Reyes | Palomazo incluido y Opina sobre las declaraciones de Raúl Jiménez

El partido es parte de la preparación del conjunto Azteca rumbo al Mundial 2026, y será una oportunidad para que Javier ‘Vasco’ Aguirre observe a sus jugadores y ajuste piezas de cara al máximo reto que se vivirá en casa dentro de menos de un año.

También te puede interesar:

El duelo entre México y Paraguay se jugará en un ambiente de expectativa, pues ambas selecciones buscan consolidar su estilo y probar variantes tácticas. Para México, el compromiso representa la posibilidad de afinar detalles en defensa y mejorar en el ataque y terminar con una sequía de cinco encuentros sin saber lo que es la victoria, además de dar minutos a jóvenes que podrían ser considerados en la lista final para la Copa del Mundo. Por su parte, Paraguay llega con la misión de mostrar solidez y aprovechar la oportunidad de medirse ante un rival de peso continental.

¿Dónde ver el partido México vs Paraguay?

La gran noticia para la afición mexicana es que TV Azteca transmitirá el partido EN VIVO y GRATIS, llevando todas las emociones de la Selección Mexicana a millones de hogares. Como ya es tradición, la señal de Azteca Deportes estará disponible a través de Azteca 7 y también mediante sus plataformas digitales con la narración y comentarios ese Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, que acompañarán cada jugada con su estilo característico.

Se espera un estadio con gran presencia de aficionados mexicanos, quienes suelen llenar las gradas en los partidos de preparación en Estados Unidos. La pasión de la afición será un factor clave para motivar al equipo nacional en este ensayo rumbo al Mundial.

En conclusión, el partido México vs Paraguay es una cita imperdible para los seguidores de la escuadra Azteca. Y lo mejor: podrán disfrutarlo EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, que una vez más estará presente para llevar la emoción de la Selección Nacional directamente a la pantalla de todos los aficionados. Un ensayo que marcará el camino hacia el Mundial 2026.

