México vs Perú: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de septiembre de 2026 por TV Azteca
México se mide vs Perú en el segundo partido de la Fecha FIFA de septiembre 2026, síguelo EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas de TV Azteca
¡Llegó la hora! México se mide vs Perú, en el segundo duelo amistoso de la fecha FIFA de septiembre de 2026 tras empatar a un gol con Colombia. Será el segundo compromiso de Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Azteca. ¡Síguelo EN VIVO y GRATIS, a través de TV Azteca!