México vs República Checa: Alineaciones del partido del Grupo A en la Fecha 3 del Mundial 2026

México cierra la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional se mide a República Checa en el Estadio Ciudad de México, duelo a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo local.

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Con la cima del Grupo A asegurada, la Selección Mexicana busca culminar la primera ronda del certamen como uno de los mejores primeros lugares para poder tener un rival que avance en tercer puesto de menor calibre.

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México encara el partido de la Fecha 3 luego de haber vencido a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara. Por su parte, el cuadro de Europa viene de empatar frente a Sudáfrica.

Para el duelo de esta tarde en el Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre ha confirmado que Brian Gutiérrez no va a tener actividad, pues el jugador de Chivas vio la tarjeta amarilla en el juego inaugural y en caso de recibir otra tarjeta amarilla, se perdería el duelo de 16vos de Final.

Por otra parte, otra de las incógnitas era la del arco. Luego de que Raúl Rangel atajara en los dos duelos anteriores los rumores señalaban que Guillermo Ochoa podría ver actividad en este encuentro, no obstante, el 'Tala' vuelve a ser el titular en el arco.

Alineaciones México vs República Checa

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado.

Chequia: Matej Kovar, tomas Loles, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, David Doudera, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Adam Hlozek, Pavel Sulc y Denis Visinsky.

