Miami Hurricanes vs Ohio State Buckeyes: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 31 de diciembre, partido de los cuartos de final de la NCAA del futbol americano colegial universitario; tazoniza online y por internet

Los Ohio State Buckeyes (#2) y los Miami Hurricanes (#10) se enfrentan este miércoles a las 18:30 horas (hora de CDMX) en el Cotton Bowl desde el AT&T Stadium, duelo correspondiente a los cuartos de final del College Football Playoff (CFP). Más allá del boleto a semifinales, el partido revive una rivalidad histórica marcada por la controvertida final nacional de 2003, uno de los episodios más recordados del futbol americano colegial.

Los Buckeyes (12-1) llegan con ventaja física tras descansar en la primera ronda del CFP gracias a su posición en la tabla. No obstante, el equipo aún carga con las dudas generadas por la derrota en la final del Big Ten ante Indiana (10-13). Su ofensiva se sostiene en el brazo del quarterback Julian Sayin, quien superó las 3,300 yardas y 31 touchdowns, además del impacto inmediato del corredor novato Bo Jackson, que rebasó las 1,035 yardas terrestres en su primer año.

Del otro lado, Miami (11-2) arriba con ritmo competitivo tras eliminar como visitante a Texas A&M (10-3) en la primera ronda, en un duelo de alta exigencia defensiva. El equipo confía en que el quarterback Carson Beck, con más de 3,100 yardas por pase, pueda capitalizar las oportunidades generadas por una defensa que ha sido constante durante la temporada.

Ausencias clave

El desarrollo del partido apunta a definirse en la línea de golpeo, Ohio State podría resentir la probable ausencia de Tegra Tshabola, situación que abre una ventana para la presión del liniero defensivo de Miami, Rueben Bain Jr., uno de los jugadores más disruptivos del frente defensivo.

Sin embargo, los Hurricanes también presentan una baja relevante: el defensivo profundo Damari Brown está confirmado como fuera, lo que representa un reto adicional ante un ataque aéreo que cuenta con el receptor Jeremiah Smith, una de las principales amenazas verticales del de la NCAA.

Con historia, presión y talento de ambos lados, el Cotton Bowl se perfila como un duelo táctico de alta exigencia, donde cada ajuste puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado del College Football Playoff.

