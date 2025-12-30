NFL: Así se jugarían los Playoffs de la temporada 2025

El cierre de la Semana 17 dejó un panorama amplio y todavía dinámico rumbo al final de la temporada regular, aunque varios equipos ya aseguraron su lugar en los playoffs, el orden definitivo de los sembrados y algunos campeonatos divisionales se resolverán hasta la última jornada.

Conferencia Americana (AFC)

La AFC, la parte alta de la tabla se mantiene cerrada, Denver Broncos (13-3) aparece como el sembrado número uno de manera provisional, mientras que New England Patriots (13-3) se mantiene como campeón del Este con el mismo récord. Jacksonville Jaguars (12-4) lidera el Sur y Pittsburgh Steelers (9-7) encabeza el Norte, aunque esta última división sigue abierta.

En la zona de comodines, Houston Texans (11-5), LA Chargers (11-5) y Buffalo Bills (11-5) ocupan los tres boletos disponibles. El orden entre ellos aún puede cambiar, lo que impactaría directamente en los cruces de la ronda inicial y en las sedes de los partidos.

Si la postemporada comenzara tras la Semana 17, los juegos de comodín en la AFC serían: Buffalo Bills como sembrado siete visitando a New England Patriots, Los Angeles Chargers enfrentando a Jacksonville Jaguars y Houston Texans midiéndose ante Pittsburgh Steelers.

Conferencia Nacional (NFC)

En la NFC, Seattle Seahawks (13-3) se mantiene como líder del Oeste y de la conferencia, con el descanso de la primera ronda en sus manos de forma provisional. Chicago Bears (11-5) aseguró el título del Norte, mientras que Philadelphia Eagles (11-5) se mantiene como campeón del Este, en el Sur, Carolina Panthers (8-8) llega como líder, aunque con la división aún sin definir.

Los comodines de la conferencia están ocupados por San Francisco 49ers (12-4), Los Angeles Rams (11-5) y Green Bay Packers (9-6-1). Las posiciones entre estos equipos siguen sujetas a cambios dependiendo de los resultados de la última semana.

De arrancar hoy los playoffs, Green Bay Packers visitarían a Chicago Bears, Los Angeles Rams harían lo propio ante Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers se medirían a Carolina Panthers en la ronda de comodines.

Lo que se define en la Semana 18

La última semana será determinante en ambas conferencias, en la NFC, el enfrentamiento directo entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks podría modificar al equipo que se quede con el sembrado número uno y el descanso en la primera ronda.

Chicago Bears aún necesita asegurar su posición en el seeding, ya que una combinación de resultados podría moverlos del segundo lugar. En el Sur, Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers definirán al campeón divisional y al equipo que avanzará de forma directa a playoffs.

En la AFC, los comodines aún pueden intercambiar posiciones, lo que cambiaría sedes y rivales en la ronda inicial. Además, Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens se juegan el título del Norte, mientras que Denver Broncos buscará confirmar el primer sembrado frente a Los Angeles Chargers.

Con una sola semana por disputar en la temporada 2025 , la NFL entra en su tramo final con divisiones por resolverse, descansos en juego y cruces directos que terminarán de ordenar el camino hacia los playoffs. La Semana 18 será clave para definir el tablero completo de la postemporada.