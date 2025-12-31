Un quarterback sensación busca dos marcas HISTÓRICAS en la Semana 18

Los Chicago Bears y Caleb Williams han firmado un 2025 de ensueño que tiene a una de las aficiones más fieles de la NFL soñando con hacer mucho ruido en los playoffs. A pesar de la derrota del fin de semana pasado en San Francisco, el quarterback de los Osos le da esperanza a una fanaticada necesitada de triunfos importantes. Además, el egresado de USC podría hacer historia de la grande para una de las franquicias con mayor tradición.

Por increíble que parezca, los Bears jamás han tenido un lanzador que llegué o supere la marca de las 4 mil yardas aéreas en una temporada. En 106 años de existencia, no ha sucedido. Williams, no obstante está a tan solo 270 de llegar a la barrera y escribir su nombre en los libros de récords, lo haría en su segunda campaña como profesional.

El quarterback que más cerca estuvo de romper el maleficio para Chicago fue Erik Kramer en 1995 cuando lanzó para 3 mil 838 yardas; Jay Cutler también coqueteó con ser el primero en lograrlo cuando acumuló 3 mil 812 en 2014. Ambos podrían ser superados por Williams cuando los Bears se midan a los Lions en la ciudad de los vientos.

Si bien Detroit admitió la insólita cantidad de tres yardas aéreas la semana pasada ante los Vikings, la realidad es que ello sucedió frente a un novato como Max Brosmer. Ahora el reto es mayúsculo, puesto que Williams ha ido incrementando sus cifras por aire en cinco partidos consecutivos y dejó un muy buen sabor de boca después de la derrota contra los 49ers.

Por si fuera poco, Williams también sería el único mariscal de campo de Chicago con 30 pases de touchdown en una sola campaña, pero para ello requiere de cinco este fin de semana.

Debemos recordar que la NFL elevó a 17 el número de partidos de fase regular hace algunos años, por lo que cualquier marca establecida desde entonces debe ir acompañada de dicho dato.

Lo más importante, lógicamente, es conseguir el triunfo para hacerse con el segundo puesto de la conferecia y recibir en el Soldier Field a los Green Bay Packers, que ya no se moverán del séptimo lugar.

