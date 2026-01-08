Miami Hurricanes vs Ole Miss: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 8 de enero, semifinales del futbol americano universitario de la NCAA 2026; marcador online

Los Hurricanes Miami se enfrentarán este jueves 8 de enero a Ole Miss en un duelo de las Semifinales del College Football Playoffs en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un juego que además de darles el pase a la final también definirá al ganador del Fiest Bowl.

