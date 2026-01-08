El partido de la semifinal de los playoffs del Collage Football de la NCAA que se jugará HOY jueves 8 de enero

Este jueves 8 de enero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona se disputa el FIEST BOWL, que es el duelo de Semifinal del College Football Playoffs enfrentando a Miami y Ole Miss, juego en el que no hay un claro favorito para avanzar a la gran Final.

Lo que sí se tiene claro, es que cada uno se morirá en la raya para demostrar que totalmente se merecían llegar a esta instancia, luego de que a principios de temporada parecían no ser tan fuertes.

Ole Miss Rebels, tuvieron semanas atrás la pérdida de su entrenador en jefe, Lake Kiffin, lo que generó dudas del lugar que podrían alcanzar, pero con Pete Golding hicieron lo necesario para derrotar a los Georgia Bulldogs en los Cuartos de Final, sorprendiendo por el resultado.

Miami Hurricanes llegaron a pelear por el campeonato gracias al ranking CFP, y despacharon a Ohio State Bukeyes en Cuartos de Final, validando su lugar en los playoffs.

Miami culminó la temporada con marca de 12 victorias por un par de derrotas, en tanto que Ole Miss culminó con 13-1, en la Atlantic Coast Conference y en la Southeastern Conference.

Antecedentes de resultados de Miami Hurricanes

Miami 24-14 Ohio State (Playoffs)

Miami 10-3 vs Texas A&M (Playoffs)

Miami vs 38-7 Pittsburgh (Semana 14)

Miami 34-17 Virginia Tech (Semana 13)

NC State 7-41 Miami (Semana 12

Antecedentes de resultados de Ole Miss Rebels

Ole Miss 39-34 Georgia (Playoffs)

Tulane 10-41 Ole Miss (Playoffs)

Ole Miss 19-38 Mississippi State (Semana 14)

Florida 24-34 Ole Miss (Semana 13)

The Citadel 0-49 Ole Miss (Semana 12)

Hora y día del partido Miami vs Ole Miss

Hora: 6:30 PM

Sede: State Farm Stadium