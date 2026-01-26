El mensaje de Michael Jordan para su ‘heredero’ en los Chicago Bulls

Lo que Michael Jordan significó para los Chicago Bulls, probablemente, no lo ha representado ningún otro deportista para un equipo en el planeta. Por ello, recibir un reconocimiento de su parte se entiende como algo especial.

Un mensaje más que emotivo para D-Rose

Así lo atesorará Derrick Rose, aquel que, hace más de una década, fue visto como el heredero de 'Su Majestad' y quien, la noche del 24 de enero, fue honrado por los Bulls con el retiro de su camiseta. Antes de que el '1' se elevara por los aires del United Center, se dio a conocer que el mítico 23, quien además fue su ídolo de la infancia, le envió un mensaje en video.

"Derek, felicidades por el retiro de tu camiseta. Estoy muy feliz por ti, tuviste una carrera increíble. Representaste a la ciudad de Chicago, a los Chicago Bulls, a tu familia y a ti mismo muy, muy bien, así que estoy muy orgulloso de ti y muy feliz por tu noche especial. Estoy deseando ir al United Center y ver tu camiseta colgada allí junto a la mía. Disfruta tu noche", dice MJ en el video, que se reprodujo tanto en las redes sociales del equipo de la capital de Illinois, como en las pantallas del recinto en el que los 'Toros' juegan de locales.

Un legado eterno

La felicitación toma fuerza porque, además de que en su momento fue percibido como una perla del baloncesto, D-Rose fue considerado el 'hijo pródigo' de la ciudad de los vientos. Nativo de ahí, figuró desde muy joven, al ganar el premio a Novato del Año en la temporada del 2008 y al convertirse, un par de años más tarde, en el MVP más joven de la historia de la liga.

Pese a que las lesiones mermaron su carrera y le impidieron alcanzar el potencial que se asomaba o incluso ganar un anillo de campeón, las ocho temporadas que pasó con los Bulls lo colocaron como un referente del deporte de dicha urbe y, ahora, su jersey reposa junto al de Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan y Bob Love.

