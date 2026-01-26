Él es Alex Honnold y estas son sus mejores hazañas en las alturas

Escalar es una actividad deportiva que ha ganado terreno a nivel mundial, inclusive en los últimos procesos olímpicos se instaló como una de las disciplinas de las actividades allí ocurridas. Sin embargo, Alex Honnold llevó este elemento hacia un punto bastante distinto de lo ordinario. Ante eso, esta es una parte de su historia y los hitos más extraordinarios que ha concretado el escalador extremo.

¿Quién es Alex Honnold y a qué se dedica?

El nacido en California en 1985 se ha convertido en un personaje conocido entre la cultura popular de internet. Destaca por sus hazañas de escalada sin protección en edificios de gran altura, tal como lo ocurrido el sábado pasado cuando su accionar fue transmitido vía streaming. Poco a poco se gana su fama y llegó a la exposición mundial cuando National Geographic documentó una de sus hazañas.

Sus tan mencionadas aventuras iniciaron en los grandes parques que se encuentran en los Estados Unidos y así forjó su leyenda. Sin embargo, no es un escalador solamente, sino que dirige un podcast llamado Planet Visionaries, el cual es un espacio de divulgación para científicos y activistas respecto del cambio climático.

Además, desde 2012 creó la Honnold Foundation, la cual ha otorgado los recursos para cerca de 120 proyectos que usan la energía solar para ayudar a comunidades vulnerables. Y se tienen reportes de que para el presente 2026, donaría alrededor de 3 millones de dólares.

¿Cuáles son las escaladas más comentadas de Alex Honnold?

El hombre casado con Sanni McCandelss y padre de June y Alice… tiene 40 años y su nombre ya quedó en los libros de historia. En las horas recientes trepó el Taipei 101, lo cual provocó que ascendiera 508 metros y precisamente 101 pisos sin ningún tipo de protección o cuerdas.

Pero además del logro más reciente se recuerdan los siguientes: