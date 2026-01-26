Lo que Djokovic necesita en Australia para regresar al Top 3

Djokovic podría volver al Top 3 del ranking mundial en el Abierto de Australia. Si Novak iguala la instancia a la que llegue Zverev, lo superará automáticamente. Algo que parecía poco probable y ahora podría darse en el primer Grand Slam del año.

"Hay que adaptarse a eso y a un rival diferente con un saque potente. Pero, en general, estoy contento con cómo me muevo y golpeo la pelota. Siempre intento trabajar con un propósito. Tuve una pretemporada más larga, como la anterior. Cuando tengo más tiempo, obviamente intento analizar mi juego y los diferentes aspectos que realmente puedo mejorar", dijo el serbio.

Djokovic cada día está mejor

Novak ha venido mostrando una gran mejora en su físico y podría dar algunas sorpresas en el circuito este 2026.

"Siempre necesitas al menos un par de ojos al lado de la pista, si no dos, tres pares que conozcan el tenis, con diferentes niveles de experiencia y diferentes perspectivas para ver tu juego y el del oponente. El entrenamiento contribuye no solo a la observación desde fuera de la cancha de cómo te mueves, cómo juegas, los aspectos técnicos y biomecánicos, sino también de cómo te sientes, ayudándote a gestionar tus emociones día a día", expresó Nole.

Será una buena prueba saber si Novak Djokovic podría hacerle frente a jugadores como Sinner o Alcaraz este año.

"Tienes que gestionar todas estas emociones y todo lo que te sucede cada día, que quizás no te haga sentir del todo bien, pero aun así tienes que encontrar la manera. El equipo técnico, el fisioterapeuta y el equipo de preparación física están ahí para brindarte el apoyo necesario para que destaques en tu rendimiento", sentenció el ex número uno del mundo.

