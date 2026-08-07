Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este sería el sueldo de Esteban Solari en Pumas

Pumas apostó por la contratación de Esteban Solari para el Apertura 2026. El entrenador argentino venía de un paso interesante en el que había sorprendido al Toluca de Antonio Mohamed. En ese sentido, muchos se interesan por saber cuál es el sueldo del entrenador argentino.

Mientras entrenadores ya consagrados dentro de la Liga BBVA MX como Antonio Mohamed cobran 4 millones de dólares, es decir, una cifra aproximada de los 68.55 millones de pesos mexicanos al año. Por su parte, Esteban Solari llegó a Pumas con un salario alejado a lo que cobra Mohamed en Toluca.

|Crédito: @PumasMX / X

Cuál sería el sueldo de Esteban Solari en Pumas

De acuerdo a diversos reportes, Esteban Solari cobraría un sueldo aproximado de 1.5 millones de dólares anuales, lo cual convertido a pesos mexicanos serían 25 millones de pesos al año.

Queda claro que la apuesta de Pumas es la de poder potenciar su proyecto deportivo bajo un presupuesto distinto al de otros equipos de la Liga BBVA MX. En ese sentido, la llegada de Esteban Solari apunta a ser la de un gran fichaje por un costo menor al de entrenadores de mayor renombre en el futbol mexicano.

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El paso de Esteban Solari como jugador de Pumas

Esteban Solari conoce las instalaciones del Pedregal desde antes de su llegada como entrenador, ya que en su etapa como futbolista defendió los colores auriazules en 40 partidos oficiales. Su paso por Pumas fue exitoso al contar con 25 goles en total y poco después marcharse al balompié español.

Efraín Juárez y Esteban Solari como jugadores de Pumas

Es por ello que la apuesta de Pumas es la de continuar con entrenadores que cuenten con un vínculo importante con la institución, tal y como fue en su momento el fichaje de Efraín Juárez a principios de marzo de 2025, definiéndose en un subcampeonato en dos torneos. Ahora queda por observar cómo será el impacto de Solari en esta nueva era en Pumas.

