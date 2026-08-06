Ni Antonio Mohamed lo sabía: Toluca extendió esta racha que Seattle Sounders lamenta mucho

Toluca logró arrancar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 luego de vencer 3 a 0 a Seattle Sounders. Los goles del equipo choricero fueron producto de Jesús Gallardo al minuto 3, Helinho al minuto 64 y Federico Viñas al minuto 90+3. Los pupilos de Antonio Mohamed extendieron una importante racha sobre el cuadro de la MLS.

Seattle Sounders sumó su séptima derrota consecutiva en todas las competencias luego de caer ante Toluca. Se trata de un momento complicado para el vigente campeón de la Leagues Cup, el cual tendrá que enfrentarse en la Segunda Jornada del torneo a Querétaro FC.

Toluca venció 3-0 a Seattle Sounder en su debut por la Leagues Cup 2026

Seattle Sounders extiende su mala racha ante el Toluca de Mohamed

El equipo dirigido por Brian Schmetzer suma 6 derrotas consecutivas en la MLS: 2-0 ante LA Galaxy, 1-0 contra LAFC, 5-1 ante Portland Timbers, 3-1 contra Austin FC, 1-0 ante Philadelphia y nuevamente 2-1 contra Portland Timbers. Su derrota ante Toluca es la séptima al hilo que termina por colocar al equipo en un lugar complicado.

El equipo deberá aspirar a una victoria en su siguiente partido de la Leagues Cup 2026 si quiere mantener sus aspiraciones para los playoffs. 6 equipos de la MLS lograron sumar sus primeros 3 puntos en la primera jornada, 1 obtuvo 2 puntos y otro cuenta con 1 punto, siendo los cuatro mejores lugares de dicha tabla los que podrán clasificar a la siguiente ronda.

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Toluca busca clasificar nuevamente a los playoffs en la Leagues Cup

Mientras tanto, Toluca se ubica en el primer lugar de su tabla general debido a la diferencia de 3 goles a favor. En el segundo lugar encontramos a FC Juárez con 3 puntos y 2 goles de diferencia a favor, Club León sumando 3 puntos y 1 gol de diferencia a favor y Atlante con 3 puntos y 1 gol de diferencia a favor.

Antonio Mohamed suma 81 partidos dirigidos con el Toluca

En ese sentido, el equipo de Antonio Mohamed se mantiene en la competencia tanto en la Leagues Cup como en el Apertura 2026. En la Liga BBVA MX se posiciona en el tercer lugar con 6 puntos en 3 partidos, siendo superado solo por América y Tijuana con 7 puntos cada uno.

