Nuevo refuerzo: la consecuencia inesperada de la derrota de Pumas en la Leagues Cup

La goleada sufrida por Pumas UNAM en su debut dentro de la Leagues Cup 2026 dejó más consecuencias que un resultado adverso. Además del golpe deportivo, la actuación del equipo abrió un nuevo análisis en la directiva, que ahora estudia movimientos en el mercado de fichajes para fortalecer la plantilla.

Tras la derrota frente al Charlotte FC, Pumas UNAM tiene calendario confirmado de Leagues Cup y quedó con dudas sobre el rendimiento de varios sectores del equipo. La actuación defensiva encendió las alertas dentro del club y llevó a los directivos a valorar la incorporación de un futbolista que hasta hace unos días no figuraba entre las prioridades.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

¿Qué puesto busca reforzar Pumas UNAM?

La principal necesidad detectada por la directiva es reforzar la defensa central. El desempeño reciente de Nathan Silva y Rubén Duarte no ha convencido al cuerpo técnico ni a los dirigentes, por lo que el club busca sumar una nueva alternativa para esa posición.

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El objetivo es encontrar un zaguero que aporte mayor solidez y amplíe las opciones del entrenador Esteban Solari. La intención es aprovechar que el mercado de transferencias continúa abierto para explorar opciones que se ajusten al presupuesto disponible.

|Crédito: Instagram/@pumasmx

Pumas UNAM cambiaría su postura en el mercado

Antes del inicio de la Leagues Cup, el mercado de Pumas parecía prácticamente definido. Algunas negociaciones se habían frenado por las altas exigencias económicas de otros clubes y la directiva mantenía una política de incorporaciones de bajo costo.

Sin embargo, la caída ante Charlotte FC modificó el panorama. Ahora existe mayor urgencia por cubrir una zona del campo que ha mostrado problemas en los últimos compromisos y que volvió a quedar expuesta durante el debut internacional.

Pumas suma 21 goles y 9 asistencias, gracias a sus delanteros Robert Morales y Juninho.|Pumas MX

El posible fichaje llegaría después de la Leagues Cup

En caso de concretarse una nueva incorporación, el fichaje se realizaría una vez finalizada la participación de Pumas en la Leagues Cup y antes del cierre del mercado de verano. Mientras tanto, el plantel deberá enfocarse en conseguir resultados que le permitan mantener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Calendario de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026